Карельские синоптики рассказали, какую погоду припасла пятница

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +20,+22, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +19, +24 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +21;

В Кондопоге ночью +16, днем +22;

В Медвежьегорске, Сегеже ночью +15, днем +21;

В Олонце ночью +15, днем +24;

В Пудоже ночью +15, днем +23;

В Сортавале, Суоярви ночью +15, днем 22.