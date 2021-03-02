02 марта 2021, 19:41
Достопримечательности Карелии оборудуют мобильной связью
Бизнесмены республики пожаловались высокопоставленному чиновнику на недовольство туристов
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил установить в Карелии 40 вышек базовых станций радиотелефонной связи, сообщает сайт журнала «Отдых в России».
Решение о «телефонизации» было принято после того как чиновник встретился с главой республики, региональными предпринимателями и вице-премьерами.
В разговоре бизнесмены пожаловались, что туристы недовольны качеством связи в районе карельских достопримечательностей. В частности, в парке «Рускеала» и на горе Воттоваара.
Чернышенко велел Минцифры решить проблему.
Фото с сайта rustur.ru