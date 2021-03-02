Достопримечательности Карелии оборудуют мобильной связью

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил установить в Карелии 40 вышек базовых станций радиотелефонной связи, сообщает сайт журнала «Отдых в России».

Решение о «телефонизации» было принято после того как чиновник встретился с главой республики, региональными предпринимателями и вице-премьерами.

В разговоре бизнесмены пожаловались, что туристы недовольны качеством связи в районе карельских достопримечательностей. В частности, в парке «Рускеала» и на горе Воттоваара.

Чернышенко велел Минцифры решить проблему.

Фото с сайта rustur.ru