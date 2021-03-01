Прокуратура Карелии проведет тематический прием жителей республики

3 марта заместитель прокурора республики Василий Шевченко, проведет личный прием лиц, проживающих на территории республики, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Встреча будет проходить с использованием видеосвязи и будет посвящена вопросам исполнения законодательства в сфере охраны труда и соблюдению трудовых прав работников.

С 9:30 до 13:00 будут приниматься жители Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкяранткого Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов республики (в режиме видеосвязи из помещений местных прокуратур);

С 15:00 до 17:00 ожидаются жители Петрозаводска и Прионежского района – в здании прокуратуры республики (в режиме видео-конференц-связи в зданиях и помещениях прокуратур)..

По вопросам записи на прием жители республики могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства, а также к старшему помощнику прокурора по телефону 8 (8142) 717-893.

Фото с сайта ptzgovorit.ru