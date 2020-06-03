03 июня 2020, 11:15
Дороги Петрозаводска оснащают разметкой со стеклошариками
Работы по обозначению пешеходных переходов ведутся на трех улицах
В Петрозаводске ведется работа по разметке пешеходных переходов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:, сообщает администрация города.
«Сейчас подрядчик выполняет маркировку нерегулируемых пешеходных переходов на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах. Специалисты используют технологию холодного пластика со светоотражающими стеклошариками. Стоимость контракта – 15 млн рублей. Гарантия на выполненные работы составит 12 месяцев»,
- сообщают в мэрии.
Подобная разметка должна появиться на всех объектах, где производится замена асфальтобетонного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По планам работы должны завершиться в сентябре 2020 года.