Доктор Комаровский развеял популярный миф о коронавирусе

Доктор Комаровский назвал популярное мнение о возможном способе профилактики коронавируса глупостью. Оказалось, что многие россияне считают, что инфекцию можно «убить», регулярно полоща горло соленой водой.

«Количество неадекватной и бредовой информации достало уже всех вокруг. Это абсолютные глупости! Конечно, если хотите полоскать горло кипяченой соленой водой — на здоровье! Это не повредит, даже отвлечет от плохих мыслей. Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей. Если бы всё было так просто — для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!.. Пожалуйста, перестаньте распространять бред», - заявил врач своим подписчикам в Instagram.

Ранее доктор Мясников высказался о народной медицине. Известный телеврач рассказал о том, чем может быть неожиданно полезно нетрадиционное лечение.