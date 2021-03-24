До плюс 7 градусов ожидается в четверг в Карелии

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в четверг. 25 марта в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный западный, умеренный, ночью порывистый сильный. Температура воздуха ночью 0, +2. Днем +4, +6. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -3, +2. Днем +2,+7.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -6, днем +6;

В Кондопоге ночью -3, днем +4;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +6;

В Олонце ночью -2, днем +4;

В Пудоже ночью -2, днем +4;

В Сегеже ночью -3, днем +6;

В Сортавале ночью -2, днем +6;

В Суоярви ночью -3, днем +4.