До Карелии добрались снег и похолодание

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно. Ночью прогнозируют умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +1,+3. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.

19 октября в Карелии тоже облачно. Осадки, преимущественно ночью в виде мокрого снега, снега, днем мокрого снега с дождем.

Ночью в отдельных районах Карелии - налипание мокрого снега. Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный, на юге юго-западный, западный умеренный, утром и днем на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, +2. Днем -1, +4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +2;

В Кондопоге ночью 0, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +2;

В Олонце ночью -2, днем +5;

В Пудоже ночью -3, днем +3;

В Сегеже ночью -1, днем +1;

В Сортавале ночью -1, днем +3;

В Суоярви ночью -2, днем +1. (фото russian.rt.com, Владимир Астапкович)