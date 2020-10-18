Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 октября

18 октября в Петрозаводске облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Как сообщает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем +2,+4.

В Карелии также облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +2, +7 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +4;

В Кондопоге днем +3;

В Медвежьегорске днем +4;

В Олонце днем +4;

В Пудоже днем +3;

В Сегеже днем +5;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +4. (фото на главной bizbi.ru)