18 октября 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 18 октября
Днем в республике еще сохраняется плюсовая температура
18 октября в Петрозаводске облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Как сообщает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем +2,+4.
В Карелии также облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +2, +7 градусов.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +4;
В Кондопоге днем +3;
В Медвежьегорске днем +4;
В Олонце днем +4;
В Пудоже днем +3;
В Сегеже днем +5;
В Сортавале днем +7;
В Суоярви днем +4. (фото на главной bizbi.ru)