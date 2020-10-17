Дождь и мокрый снег прогнозируют в Карелии в воскресенье

В воскресенье, 18 октября, в Петрозаводске облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Как сообщает карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью +1, -1. Днем +2,+4. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, -1, днем +2, +7 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +4;

В Кондопоге ночью 1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +4;

В Олонце ночью 0, днем +4;

В Пудоже ночью -2, днем +3;

В Сегеже ночью 0, днем +5;

В Сортавале ночью 0, днем +7;

В Суоярви ночью -1, днем +4.