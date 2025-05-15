До 15 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +12, местами до +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +11;

В Кондопоге, Сортавале днем +14;

В Олонце днем +16;

В Пудоже днем +15;

В Сегеже днем +12;

В Суоярви днем +13.