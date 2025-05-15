15 мая 2025, 16:30
До 15 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии
Синоптики рассказали о погоде 15 мая
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +14, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +12, местами до +15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +11;
В Кондопоге, Сортавале днем +14;
В Олонце днем +16;
В Пудоже днем +15;
В Сегеже днем +12;
В Суоярви днем +13.