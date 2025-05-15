В Карелии местами воздух прогреется до 19 градусов

В пятницу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +12, +14, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В пятницу облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +9, +14, местами на юге до +19.

В Калевале ночью +3, днем +14;

В Кондопоге ночью +5, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +15;

В Олонце ночью +8, днем +19;

В Пудоже ночью +5, днем +17;

В Сегеже ночью +2, днем +13;

В Сортавале ночью +5, днем +17;

В Суоярви ночью +5, днем +16. © «Петрозаводск говорит»