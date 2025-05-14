В четверг в Карелии потеплеет

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4, днем +12, +14, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, ночью по северным районам местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +7, +12, местами до +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +11;

В Кондопоге ночью +6, днем +14;

В Олонце ночью +5, днем +16;

В Пудоже ночью +6, днем +15;

В Сегеже ночью +3, днем +12;

В Сортавале ночью +4, днем +14;

В Суоярви ночью +5, днем +13. © «Петрозаводск говорит