Дождливую погоду обещают жителям Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, дождь. Ветер днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +11, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +14;

В Кондопоге, Пудоже днем +11;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +12;

В Сортавале, Суоярви днем +13. © «Петрозаводск говорит»