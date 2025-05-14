14 мая 2025, 06:30
Дождливую погоду обещают жителям Карелии
До 14 градусов тепла прогнозируют 14 мая в регионе
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, дождь. Ветер днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +11, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет умеренный дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9, +14.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце днем +14;
В Кондопоге, Пудоже днем +11;
В Медвежьегорске, Сегеже днем +12;
В Сортавале, Суоярви днем +13. © «Петрозаводск говорит»