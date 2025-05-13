Днем в Карелии обещают тепло и дожди

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер ночью восточный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +9, +11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по южным районам местами небольшой дождь, днем в большинстве районов пройдет умеренный дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +14;

В Кондопоге ночью +5, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +4, днем +12;

В Олонце ночью +2, днем +14;

В Пудоже ночью +4, днем +11;

В Сегеже ночью +5, днем +12;

В Сортавале, Суоярви ночью +4, днем +13. © «Петрозаводск говорит»