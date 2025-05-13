Дожди и небольшое тепло - синоптики составили прогноз до конца недели

После холодного и снежного начала мая жителям Карелии обещают небольшое потепление. В некоторые дни температура даже приблизится к климатической норме.

13 мая, как предвещают в региональном гидрометцентре, днем небольшой дождь может пройти по южным районам. По ночам все еще холодно от минус пяти градусов на севере до плюс четырех на юге Карелии. Днем столбик термометра поднимется до +11, +16 градусов, свежее будет у водоемов.

14 и 15 мая наш регион окажется под влиянием южного циклона, ожидаются дожди. Температура воздуха ночью в пределах +1, +6, а днем +6, +11, местами потеплеет до +15 градусов.

В пятницу циклон уйдет на восток, дождь пройдет местами. Ночью температура воздуха будет в пределах 0, +5, а днем не превысит +10, +13. В выходные заметных изменений в погоде пока не прогнозируют. © «Петрозаводск говорит»