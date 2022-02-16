Днем в Петрозаводске на ходу загорелся автомобиль

Днем 15 февраля в 15 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Университетской горит легковой автомобиль.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, у Volvo XC90 огнем был охвачен моторный отсек.

В течение пяти минут пожарным удалось сбить пламя, после чего пожар был ликвидирован полностью. Огнем был поврежден моторный отсек на площади пять квадратных метров.

По предварительным данным, машина загорелась на ходу из-за неисправности систем, механизмов и узлов. Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: Prawny/pixabay.com