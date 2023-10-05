05 октября 2023, 20:00
Для вышедших на пенсию полицейских собак нашли новый дом
В новые семьи отправятся овчарки-ветераны Агги, Булат, Граф и Астория
Полицейские поблагодарили любителей животных в Карелии. Для состарившихся полицейских овчарок нашли новый дом.
В семьи отправятся Агги, Булат, Граф и Астория. Радостную новость сообщили сегодня в паблике регионального МВД. Там отметили, что за несколько дней объявление о поиске ответственных и добрых рук посмотрели 50 тысяч пользователей, в итоге собак пристроили.
Некоторые останутся в Петрозаводске, а кто-то переедет на север Карелии. // фото freepik.com/ wirepick