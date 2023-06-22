Для погорельцев в Медвежьегорске нашли четыре квартиры

Четыре квартиры для расселения оставшихся без крова жителей Медвежьегорска уже есть у властей. Об этом рассказал глава города Максим Антипов.

По его словам, сейчас ищут другие муниципальные квартиры, чтобы переселить в них всех пострадавших от пожара 20 июня. Линию ЛЭП, которая отказала в результате ЧП, восстановили вчера вечером.

Сейчас договариваются с региональным отделением Российского общества Красного креста, чтобы организовать сбор денег для помощи погорельцам.

- После всех договоренностей опубликуем реквизиты счета,

- заверил Антипов.

Он также рассказал, что пожарные во время беды сработали оперативно, приехав через две минуты после вызова. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился.

- Возможно, что причиной пожара стала детская шалость или неосторожное обращение с огнем, - написал глава Медгоры. // фото: Максим Антипов/ВКонтакте