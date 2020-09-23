Диетолог рассказал о пользе квашеной капусты

Квашеная капуста не только нормализуют работу кишечника и оказывает противовоспалительный эффект на организм, но и способна снизить риск развития онкологических заболеваний. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, в этом продукте содержатся ферментированные пищевые волокна и бифидобактерии. Также в квашеной капусте содержится аскорбиновая кислота. Благодаря чему, продукт является мощным стимулятором иммунитета.

«Она в широком смысле стимулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление при вирусных заболеваниях», - цитирует врача РИА Новости.

Ранее зарубежные исследователи пришли к выводу о пользе коричневого риса. По их наблюдениям, эта крупа может помочь человеку избежать онкологии и проблем с сердцем.

Фото: vseretsepti.ru