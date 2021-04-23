Диетолог назвала запрещенные после 30 лет продукты

Диетолог Мария Малышева перечислила продукты, от которых лучше отказаться людям, достигшим 30-летнего возраста. Об этом пишет НТВ.

После 30 лет, отметила специалист, в организме человека начинает замедляться обмен веществ, уменьшается выработка коллагена. В связи с этим увеличивается риск развития язвы желудка, высокого кровяного давления, атеросклероза, сердечного приступа или инсульта.

После 30 лет, в первую очередь, запрещены жареные продукты. «Будь то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно», - отмечает Малышева. Специалист заявила, что употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.

Также диетолог посоветовала избегать обезжиренных молочных продуктов, поскольку там жир заменяется большим количеством сахара, канцерогенными подсластителями или сиропами глюкозы и фруктозы. Кроме того, большое количество сахара или канцерогенных подсластителей содержится в газированных напитках. Основными рисками, которые связаны с газировкой, являются рак, болезни сердца, диабет, остеопороз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и тяжелые эмоциональные расстройства, подчеркнула диетолог.

Специалист призвала отказаться от рафинированных углеводов, маргарина и сливочного масла, обработанного мяса. Также после 30 лет диетолог рекомендует воздержаться от картофельных чипсов и продуктов, содержащих натрий, в частности соли. Фото vestnikao.ru