Утверждено расписание ОГЭ по математике и русскому языку

Кампания по сдаче ОГЭ в этом году начнется 24 мая и продлится до 2 июля. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить следующее расписание проведения основного государственного экзамена в 2021 году. 24 мая (понедельник) - русский язык, 25 мая (вторник) - русский язык, 27 мая (четверг) - математика, 28 мая (пятница) - математика», - сообщается в документе.

В качестве резервных дат для экзамена по русскому языку предусмотрены 8 и 30 июня. Математику также можно будет сдать 16 июня и 2 июля.

Пересдача ОГЭ по русскому языку будет осуществляться 3 и 13 сентября, по математике - 6 и 15 сентября. Фото saltday.ru