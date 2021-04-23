23 апреля 2021, 20:06
Письмо из армии дошло до женщины спустя 41 год
Жительница Кемерово неожиданно для себя получила послание от своего племянника
Жительница Кемерово Людмила Муравьева получила письмо из армии от племянника. Написано оно было более 40 лет назад, сообщает РЕН ТВ.
Валерий Якупов написал своей тете еще в 1980 году из армии и рассказал, что скоро заканчивает службу и возвращается домой. Послание пришло по старому адресу, за долгие годы Людмила успела сменить место жительства и фамилию, а найти адресата помогла новая жительница квартиры через социальные сети.
Кемеровчанка призналась, что была крайне удивлена. Она распечатала письмо из прошлого и сразу же позвонила племяннику, с которым не виделась много лет. Валерий Якупов сейчас живет в Омске и в основном разговаривает с тетей по телефону. Теперь у семьи есть своя реликвия. Кадр: РЕН ТВ