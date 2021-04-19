Девушку сбили на пешеходном переходе у Вечного огня

Госавтоинспекция пытается найти очевидцев автонаезда на пешехода в центре Петрозаводска.

Инцидент случился 15 апреля в 08:50 на пешеходном переходе в районе Заводской линии. Автомобиль «Киа» сбил девушку, 2004 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила травмы. Автомобилист покинул места ДТП и не заявил в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии на пешеходном переходе вблизи Вечного огня. Информацию можно передавать по телефонам 715-900, 78-44-44. (фото 53news.ru)