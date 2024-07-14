Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в российском городе

В Московской области девушка пожарила сосиски на Вечном огне. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, жительница города Руза отдыхала на городской площади в компании друзей. В какой-то момент девушка решила приготовить еду на Вечном огне.

«Рузская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении. // Фото: unsplash.com / Troy Mortier