14 июля 2024, 17:10
Девушка пожарила сосиски на Вечном огне в российском городе
В Подмосковье организована проверка после инцидента на мемориале
В Московской области девушка пожарила сосиски на Вечном огне. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, жительница города Руза отдыхала на городской площади в компании друзей. В какой-то момент девушка решила приготовить еду на Вечном огне.
«Рузская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении. // Фото: unsplash.com / Troy Mortier