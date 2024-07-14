Дорожный конфликт в Подмосковье завершился убийством человека

В Московской области мужчина погиб в результате дорожного конфликта. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 13 июля на дороге в городе Жуковский произошел конфликт между несколькими мужчинами. Один из них пустил в ход перцовый баллончик, а в ответ получил удар арматурой по голове. От полученной травмы пострадавший умер.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения для него. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas