За сутки в России утонули 36 человек

В России за последние сутки утонули 36 человек. Такую статистику приводит МЧС.

Так, в Новосибирске на водоеме начали тонуть двое детей. Очевидцы бросились им на помощь. Ребят спасли, но один из прохожих ушел на дно.

В Тамбовской области в реке утонул 13-летний мальчик, оставшийся без присмотра. В Дагестане пошел на дно семилетний ребенок, медикам не удалось его откачать.

Подвыпившая женщина ушла под воду при купании в необорудованном месте в Алтайском крае. В Санкт-Петербурге мужчина утонул при попытке охладиться в Московском парке Победы. // Фото «Петрозаводск говорит»