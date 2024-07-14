Врач рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Врач Дмитрий Быстров рассказал, кому не стоит есть черную смородину. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Черную смородину не рекомендуется есть при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости, а также людям, страдающим почечными заболеваниями, гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, из-за высокой кислотности и наличия дубильных веществ. Кроме того, следует быть осторожными людям с повышенной свертываемостью крови и тенденцией к тромбообразованию»,

- сказал медик.

Эксперт при этом отметил, что черная смородина содержит множество полезных веществ, благодаря чему защищает организм от инфекций и укрепляет иммунитет. // Фото: unsplash.com / Bermix Studio