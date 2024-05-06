Девушка-пассажирка пострадала в ДТП с двумя иномарками

Поздним вечером 3 мая в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Это было на Красноармейской улице, сообщили в Госавтоинспекции.

Находившийся за рулем Ford Mondeo 40-летний водитель потерял управление и в 23:15 протаранил Renault Logan полном ходу. Припаркованная на обочине легковушка сильно искорежена.

Травмы получила 19-летняя пассажирка Renault, ей назначили амбулаторное лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска