06 мая 2024, 11:56
Девушка-пассажирка пострадала в ДТП с двумя иномарками
Водитель легковушки протаранил другой автомобиль в Петрозаводске
Поздним вечером 3 мая в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Это было на Красноармейской улице, сообщили в Госавтоинспекции.
Находившийся за рулем Ford Mondeo 40-летний водитель потерял управление и в 23:15 протаранил Renault Logan полном ходу. Припаркованная на обочине легковушка сильно искорежена.
Травмы получила 19-летняя пассажирка Renault, ей назначили амбулаторное лечение. // фото: ГИБДД Петрозаводска