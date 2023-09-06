Девочка ушла из дома и исчезла в Карелии

В Питкяранте пропала 11-летняя Ангелина Яппарова. Об этом сообщает поисковый отряд «Длинный берег».

По данным источника, утром 5 сентября девочка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Ребенок был одет в белую футболку и черные спортивные штаны с надписью Russia.

Всех, кто видел несовершеннолетнюю, просят звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112. // Фото: vk.com/public211564583