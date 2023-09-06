06 сентября 2023, 08:23
Девочка ушла из дома и исчезла в Карелии
В Питкяранте ищут 11-летнюю Ангелину Яппарову
В Питкяранте пропала 11-летняя Ангелина Яппарова. Об этом сообщает поисковый отряд «Длинный берег».
По данным источника, утром 5 сентября девочка ушла из дома и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Ребенок был одет в белую футболку и черные спортивные штаны с надписью Russia.
Всех, кто видел несовершеннолетнюю, просят звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112. // Фото: vk.com/public211564583