Спасатели освободили застрявшего мужчину в центре Петрозаводска

Во вторник в 16 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В центре города на улице Кирова у мужчины нога застряла в металлической решетке. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный гидравлический инструмент, разжали металлическую конструкцию и освободили пленника.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. На всю необычную спасательную операцию ушло чуть больше пяти минут. // Фото «Петрозаводск говорит»