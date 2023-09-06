06 сентября 2023, 08:10
Происшествия

Спасатели освободили застрявшего мужчину в центре Петрозаводска

Необычная спасательная операция проведена в центре карельской столицы

Во вторник в 16 часов 28 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В центре города на улице Кирова у мужчины нога застряла в металлической решетке. Прибывшие к месту вызова пожарные, используя специальный гидравлический инструмент, разжали металлическую конструкцию и освободили пленника.

В медицинской помощи мужчина не нуждался. На всю необычную спасательную операцию ушло чуть больше пяти минут. // Фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица Кирова
МЧС
Спасатели
новости петрозаводска