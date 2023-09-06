Пенсионерка упала посреди дороги в центре Петрозаводска

Утром 5 сентября на проспекте Ленина в Петрозаводске произошел неприятный инцидент. Пожилая женщина упала на проезжую часть и смогла подняться только с помощью прохожих, эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 9:30 у ТРЦ «Макси». На кадрах видно, как пенсионерка медленно переходила дорогу. Внезапно на середине пути пожилая горожанка упала. На ее счастье, рядом оказались отзывчивые люди, которые бросились на помощь.

Пенсионерку благополучно довели до тротуара. Очевидцы пишут, что все обошлось. // Фото: скриншот видео CityLink, ролик опубликован в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии»