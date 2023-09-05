Онколога задержали за подмену лекарств для больных на физраствор

Врача-онколога в Нижегородской области задержали за махинации с лекарствами. Завотделением Семеновской ЦРБ распорядился, чтобы медсестры кололи безнадежным пациентам физраствор вместо дорогих препаратов, передает Telegram-канал Baza.

Следователи считают, что прописанные тяжело больным лекарства врач забирал и продавал на черном рынке. Медика задержали, он признался, что действительно отдал такое распоряжение подчиненным.

Однако речь шла только о безнадежно больных, уверяет врач. Так он якобы сохранял дорогие препараты для тех, кому еще можно помочь. // фото: скриншот видео Baza/Telegram