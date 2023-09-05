05 сентября 2023, 21:37
Онколога задержали за подмену лекарств для больных на физраствор
Заведующий отделением онкологии Семеновской ЦРБ давал медсестрам преступные указания
Врача-онколога в Нижегородской области задержали за махинации с лекарствами. Завотделением Семеновской ЦРБ распорядился, чтобы медсестры кололи безнадежным пациентам физраствор вместо дорогих препаратов, передает Telegram-канал Baza.
Следователи считают, что прописанные тяжело больным лекарства врач забирал и продавал на черном рынке. Медика задержали, он признался, что действительно отдал такое распоряжение подчиненным.
Однако речь шла только о безнадежно больных, уверяет врач. Так он якобы сохранял дорогие препараты для тех, кому еще можно помочь. // фото: скриншот видео Baza/Telegram