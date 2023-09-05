Две иномарки жестко столкнулись в Петрозаводске

Вечером 5 сентября две легковушки не поделили проезжую часть на Кукковке. Иномарки столкнулись на пересечении улиц Парфенова и Ровио, судя по записи с камеры видеонаблюдения «Сампо.ру».

В кадре видно, что одна из машин на огромной скорости влетает другой в бок. Оба автомобиля от сильного удара закрутило на трассе, они получили сильные механические повреждения.

Это было в 18:51, вскоре на место аварии подъехали полицейские и скорая помощь, а также сотрудники МЧС.

В группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» ВКорнтакте очевидец разместил видео последствий ДТП. Судя по ролику, автомобили зарегистрированы не в Карелии. // фото: скриншот видео «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии»