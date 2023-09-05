Хозяин горящей квартиры лежал, из огня вывели женщин и малыша

Появились подробности спасения людей из пылающей квартиры в Пудоже. Когда прибыла пожарная охрана, хозяин лежал на полу, его пришлось выносить. На улицу также выводили двух женщин с маленьким ребенком, сообщили в группе отряда противопожарной службы по Пудожскому району ВКонтакте.

Напомним, пожар случился в многоэтажке в понедельник, только чудом никто не погиб.

- Создалась высокая температура, помещения задымлены, в ходе проведённой разведки установлено что внутри квартиры возможно остались два человека, на вышележащих этажах есть люди, их жизни и здоровью угрожает опасность,

- рассказали пожарные.

Они взяли дыхательные аппараты, вскрыли дверь и нашли лежащего на полу мужчину. Его вынесли и передали врачам скорой помощи, а потом вернулись в пылающий дом.

Сквозь дым из расположенных выше при помощи спасательных устройств вывели двух женщин и малолетнего ребенка. Одна из спасенных женщин – пенсионерка. Пострадавшего мужчину с отравлением продуктами горения доставили в Пудожскую ЦРБ. // фото, видео: отряд противопожарной службы по Пудожскому району