Оскорбление полицейских не сошло с рук осмелевшему жителю Кондопоги

Молодой кондопожанин нажил проблем, когда перебрал со спиртным. Он стал нарушать общественный порядок в подъезде, жильцы дома вызвали полицейских, но их приезд не остановил дебошира, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, 21-летний дебошир не собирался успокаиваться. Он вел себя агрессивно по отношению к полицейским – грозил применить насилие, оскорблял неприличными словами.

Суд назначил юноше наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. // фото: Tumisu/ pixabay.com