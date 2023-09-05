Суд отпустил бизнесмена Евгения Михеева на свободу

Сегодня в мировом суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении известного карельского предпринимателя Евгения Михеева. Его обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью пожилому сторожу турбазы в ноябре 2021 года.

5 сентября с ходатайством в суде выступил представитель пострадавшего от рук Евгения Михеева Дмитрий Шамин. Он попросил судью прекратить судебное разбирательство в связи с примирением сторон.

Михеев признался, что действительно избил бывшего сторожа турбазы, сломал ему ребра, после чего тот лежал в больнице. Напомним, что раньше Евгений Михеев отрицал этот факт.

Однако после того как его взяли под стражу, передумал. Он принес извинения потерпевшей стороне, а также компенсировал моральный ущерб.

Не будем раскрывать, о какой сумме идет речь, скажем только, что она меньше той, которую дочь Михеева предлагала в качестве залога (два миллиона рублей).

Судья Борис Цепляев удовлетворил ходатайство Дмитрия Шамина и его подзащитного. Сегодня Евгений Михеев вышел на свободу. Дело в отношении известного карельского предпринимателя прекращено. // фото «Петрозаводск говорит»