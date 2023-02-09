Девочка пыталась совершить самоубийство из-за итогового собеседования

В Самарской области девятиклассница попыталась покончить с собой перед итоговым собеседованием по русскому языку. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Итоговое собеседование проходило по всей стране накануне, 8 февраля. Это испытание - один из этапов допуска к ОГЭ.

По данным источника, 15-летняя девочка не смогла найти свой паспорт, который требовался для прохождения собеседования. Тогда подросток сделала вид, что пошла в школу, а сама совершила попытку суицида. Школьницу госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза.

Оказалось, что паспорт дочери убрали ее родители, чтобы документ не потерялся. Отец девочки рассказал, что они с женой не подозревали о желании дочки свести счеты с жизнью. // Фото: unsplash.com