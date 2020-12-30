Девочка пропала без вести в Петрозаводске

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавшая Васильева Ульяна Максимовна 2008 года рождения.

28 декабря 2020 года около 21 часа она покинула дом на улице Красной, до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

На вид 15 лет, волосы средней длины, выкрашены в розовый цвет. Была одета в черные джинсы, куртку синего цвета, шарф розового цвета.

Всех, видевших Ульяну Васильеву 28 декабря и позднее, а также располагающих информацией о её местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам: +7-981-405-85-21, +7-931-702-16-70 или 02 (с мобильного – 102).

Фото с сайта 10.мвд.рф