Детский и молодежный хоккей в Карелии лишился поддержки

СКА (прим.ред российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Континентальной хоккейной лиге) приостановил сотрудничество с федеральным Государственным училищем олимпийского резерва в Кондопоге, а также с карельской региональной общественной организацией «Олимпийский совет Республики Карелия» (детская хоккейная школа «СКА-Карелия»). О решении СКА сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Вместо Карелии клуб будет поддерживать и развивать хоккей в других регионах. В частности, Петербурге и Москве.

«Армейцы» в течение 12 лет сотрудничали с руководством Карелии, участвовали в развитии местного хоккея, оказывали кадровую, финансовую, методическую и практическую помощь.

В СКА сообщили, что в ноябре 2023 года руководство хоккейного клуба на встрече с карельской делегацией обсуждали вопросы поддержки детского и юношеского спорта, работы детской хоккейной школы «СКА-Карелия» и команды молодежной хоккейной лиги «СКА-Карелия».

«Однако на общую ситуацию эта встреча влияния не оказала — в последнее время мы видим, что силы и средства, которые направляются на развитие хоккея, не дают ожидаемого результата»,

- говорится в заявлении СКА.

В хоккейном клубе решили, что целесообразнее сосредоточить внимание на развитии хоккея, в том числе детского и массового, в рамках «Академии СКА» в Петербурге, Ленобласти и других регионах, а также на поддержке команды «Академия СКА-Юниор» и школы «Красная Машина Юниор» в Москве и Московской области. // фото unsplash.com/ Mariah Hewines