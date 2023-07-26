26 июля 2023, 18:25
Детские площадки в Петрозаводске привели в порядок
Подрядчик устранил неровности покрытия на 20 детских площадках столицы Карелии
Мобильные бригады и техника продолжают ежедневно поддерживать порядок на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Сегодня сотрудники ООО «Кондопожское ДРСУ» приводили в порядок детские площадки города. Образовавшиеся после долгой эксплуатации ямы засыпали на 20 объектах. Также на этой неделе планируется наполнить песочницы в разных районах Петрозаводска.
Помимо этого подрядчик косит траву, ведет механизированную и ручную уборку мусора в парках и скверах карельской столицы. // Фото: unsplash.com / Annie Spratt