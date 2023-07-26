Детские площадки в Петрозаводске привели в порядок

Мобильные бригады и техника продолжают ежедневно поддерживать порядок на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня сотрудники ООО «Кондопожское ДРСУ» приводили в порядок детские площадки города. Образовавшиеся после долгой эксплуатации ямы засыпали на 20 объектах. Также на этой неделе планируется наполнить песочницы в разных районах Петрозаводска.

Помимо этого подрядчик косит траву, ведет механизированную и ручную уборку мусора в парках и скверах карельской столицы. // Фото: unsplash.com / Annie Spratt