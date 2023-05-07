Десантники-пожарные из Карелии вылетели в зону ЧС

Сегодня группа из 49 десантников-пожарных из Карелии отправилась в зону Тюменскую область, где из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Там бушуют девять лесных пожаров на площади более 800 гектаров. Обстановка может ухудшиться из-за прогнозируемого сильного ветра.

Старшим группы назначен инструктор центра охраны лесов Николай Худокормов. Помогать в тушении будут сотрудники Петрозаводского, Кемского, Калевальского, Сегежского, Медвежьегорского и Муезерского авиаотделений.

В карельском Минприроды сообщили, что в случае пожаров в карельских лесах, у республики достаточно сил и средств для их ликвидации.

На помощь коллегам также отправились пожарные-десантники из Коми и ЯНАО. // фото пресс-службы Минприроды РК