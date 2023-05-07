Фермеров приглашают выставить свою продукцию на «Весенней ярмарке»

«Весенняя ярмарка» откроется в Петрозаводске 18 мая. Торговые ряды на Инженерной улице будут работать до 21 мая. Карельских фермеров приглашают выставить свою продукцию.

Организации, предприниматели и граждане, ведущие крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством могут направить заявки по почте: tatyana.kozachek@petrozavodsk-mo.ru и svetlana.zaytseva@petrozavodsk-mo.ru или обратиться в кабинет 521 на Ленина, 2, в Петрозаводске. Также информацию можно узнать по телефонам: 71-36-79 и 71-34-62.

Петрозаводчане и гости столицы Карелии смогут приобрести саженцы, рассаду, инвентарь для сада, мед, овощи, фрукты, рыбу, мясную и молочную продукцию, сухофрукты и другие товары. // фото пресс-службы Минсельхоза РК