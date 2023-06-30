Депутат сдал мандат после проверки прокуратуры

Один из депутатов совета Кемского городского поселения не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, ребенка и супругу. Также он не отчитался о несовершении в 2022 году сделок по покупке имущества на сумму, превышающую доходы за три последних года. В этом увидели нарушение антикоррупционного законодательства.

Прокурор внес представление, в итоге полномочия депутата прекращены досрочно. // фото freepik.com