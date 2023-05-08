День Победы остается важнейшим праздником для большинства россиян

День Победы - самый важный праздник для 65 процентов россиян, свидетельствует результат опроса ВЦИОМ.

На вопрос, какие праздники для вас самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху, 22% - Международный женский день, 20% - Рождество, 17% - День защитника Отечества.

При этом День Победы остается главным праздником россиян с 2018 года, до этого большинство россиян таковым называло Новый год. Например, в 2014 году на аналогичный вопрос Новый год назвали 69% россиян, когда как День Победы был самым важным для 53% граждан. Замечательно, что ситуация разворачивается, и на первый план выходят истинные ценности нашего народа.

Мы от всей души поздравляем наших читателей с Днем Великой Победы!

Фото: Freepik