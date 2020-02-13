День памяти воинов-интернационалистов отметят в Петрозаводске

15 февраля в России будут отмечать «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества». В этот день в 1989 году были окончательно выведены советские войска из Афганистана.

В Петрозаводске 15 февраля традиционно пройдут мероприятия, посвященные этой дате, сообщает пресс-служба Главы Республики Карелия.

В 10.00 в Храме во имя святого пророка Божия Илии состоится панихида по погибшим в Афганской войне жителям республики.

В 11.00 у мемориала воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» пройдет памятный митинг. На мероприятие приглашены родители погибших воинов, ветераны боевых действий в Афганистане, представители Правительства Республики Карелия, Администрации Петрозаводска, члены общественных организаций, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, жители и гости города.

В 12.30 в Национальной библиотеке состоится презентация книги Алексея Белянинова и Юрия Шлейкина «Встречи у «Черного Тюльпана»: книга памяти воинов-интернационалистов Карелии, погибших в Афганистане». Книга рассказывает о судьбах 56 жителей Карелии, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане.

Фото: rk.karelia.ru

