День коренных народов мира прошел в карельской «Сказке»

Детский сад № 111 «Сказка» после ремонта принял высоких гостей. Здание было недавно отремонтировано – приводили в порядок кровлю.

Встреча была приурочена к Международному дню коренных народов мира, и оригинальный флешмоб назвали «Карельская крууга».

Надежда Дрейзис отметила, что в садике «Сказка» открываются группы для самых маленьких – годовалых детей, и у родителей есть возможность выходить на работу гораздо раньше, чем при достижении ребенком трех лет. (Видео).