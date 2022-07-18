18 июля 2022, 17:30
Общество

Данила Дорохов из Медвежьегорска спас товарищей на Украине и выжил

Военный из Карелии был ранен в ходе спецоперации

Уроженец Медвежьегорска Данила Дорохов совершил геройский поступок во время спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава РК Артур Парфенчиков, сославшись на сообщение Минобороны РФ.

Карельский военный в процессе форсирования моста уничтожил огневую точку, спас своих боевых товарищей из подбитого бронетранспортера и взял его на буксир.

В бою Данила был ранен, но выжил. Он сейчас в госпитале, проходит лечение.

- Данила, ждем тебя домой! – написал Парфенчиков в соцсети. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Медвежьегорск
спецоперация