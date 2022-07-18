18 июля 2022, 17:30
Данила Дорохов из Медвежьегорска спас товарищей на Украине и выжил
Военный из Карелии был ранен в ходе спецоперации
Уроженец Медвежьегорска Данила Дорохов совершил геройский поступок во время спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава РК Артур Парфенчиков, сославшись на сообщение Минобороны РФ.
Карельский военный в процессе форсирования моста уничтожил огневую точку, спас своих боевых товарищей из подбитого бронетранспортера и взял его на буксир.
В бою Данила был ранен, но выжил. Он сейчас в госпитале, проходит лечение.
- Данила, ждем тебя домой! – написал Парфенчиков в соцсети. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте