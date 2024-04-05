Далёкие галактики притягивают звёздным светом и магией чёрных дыр

12 апреля, в День космонавтики, в Карельской филармонии состоится концерт «Просто космос»

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Когда 63 года назад, 12 апреля 1961 года, в 09:07 по московскому времени голубоглазый советский военный лётчик Юрий Гагарин впервые облетел вокруг Земли, человечество получило возможность прикоснуться к неизведанному. Полёт, который длился чуть меньше двух часов, стал сенсацией во всём мире. Он не только подарил Гагарину симпатию Королевы Елизаветы II и поцелуй Джины Лоллобриджиды, он принёс ему всенародную славу и любовь.

Итогом первого полёта стала всеобщая мечта о космосе. Фантазии о космосе и новых мирах нашли отражение в музыке: есть великое множество «космических» мелодий и песен, многие из которых уже стали классикой.

На концерте «Просто космос» (6+) будут звучать мелодии из саундтреков к х/ф «Большое космическое путешествие», «Полёт с космонавтом», «Сказка о звёздном мальчике», «Гостья из будущего», «Лиловый шар», «Москва — Кассиопея», м/ф «Тайна третьей планеты» и эстрадные песни на космические темы.

Исполнители: эстрадно-симфонический состав Симфонического оркестра филармонии, руководитель – Анатолий Палаев, дирижёр – Дмитрий Кольцов.

Солисты: лауреат международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано) и Сергей Чекулаев (баритон).

Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 6+. Действует «Пушкинская карта»

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