ЦУР запустил чат-бот по туристическим местам Карелии

ЦУР Республики Карелия совместно с Управлением туризма по РК создали чат-бот по отдыху в республики. Выбор места для отдыха в республике стал значительно проще.

За последний год спрос на внутренний туризм в России, по данным Google, вырос на 400%. Карелию туристические сервисы называют одним из самых востребованных направлений. Интерес к республике понятен: в Карелию можно поехать и на рыбалку, и за экстримом, и просто для того, чтобы посмотреть на деревянное зодчество на острове Кижи или полюбоваться мраморным каньоном в Горном парке «Рускеала». Направлений для отдыха – множество, гостиниц и гостевых домов – сотни, и выбрать подходящий вариант, находясь далеко от Карелии, не так уж просто.

Центр управления регионом республики Карелия совместно с региональным управлением по туризму разработал чат-бот, который поможет путешественникам сориентироваться в предложениях и выбрать вариант, который максимально отвечает запросам конкретного человека или компании.

Чтобы воспользоваться программой «Турбазы Карелии | Подбор по параметрам», переходите по ссылке @karelia_turbaza_bot и просто следуйте инструкциям чат-бота. Ответ в виде списка подходящих под ваши запросы мест отдыха поступить через несколько секунд на указанную вами электронную почту.

Весь процесс подробно описан в подготовленном видео https://www.goodfon.ru/wallpaper/hi-tech-klaviatura-pirat.html.