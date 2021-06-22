Водитель маршрутки грубо нарушил ПДД в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска продолжают контролировать соблюдение ПДД водителями автобусов. Рейды проходят ежедневно, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, накануне в столице Карелии пресечено грубое нарушение ПДД водителем автобуса. Транспортное средство проехало перекресток на красный свет. В отношении нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении. Ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Госавтоинспекция просит водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Фото источника